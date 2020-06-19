Межбанк закрылся ростом курса доллара

В пятницу, 19 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,69/26,72, к закрытию котировки составили 26,715/26,735.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,69, максимальные – 26,715. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,72, максимальные – 26,735.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9381/29,9718, к закрытию котировки составили 29,9795/30,0020.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3838/0,3846, к закрытию котировки составили 0,3845/0,3849.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"