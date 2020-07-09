Межбанк закрылся ростом курса доллара

В четверг, 9 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,90/26,93, к закрытию котировки составили 26,92/26,95.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные – 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,93, максимальные – 26,965.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5449/30,5790, к закрытию котировки составили 30,4922/30,5262.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3786/0,3792, к закрытию котировки составили 0,3811/0,3817.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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