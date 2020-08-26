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Межбанк закрылся ростом курса доллара

26.08.2020, 17:20
Межбанк закрылся ростом курса доллара - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В среду, 26 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,38/27,41, к закрытию котировки составили 27,455/27,485.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,34, максимальные – 27,455. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,365, максимальные – 27,485.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3303/32,3657, к закрытию котировки составили 32,4408/32,4762.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3622/0,3628, к закрытию котировки составили 0,3619/0,3625.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина
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