Межбанк закрылся ростом курса доллара
17.09.2020, 17:01
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В четверг, 17 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,02/28,04, к закрытию котировки составили 28,13/28,15.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,02, максимальные – 28,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,04, максимальные – 28,15.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,9851/33,0058, к закрытию котировки составили 33,2159/33,2395.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3724/0,3728, к закрытию котировки составили 0,3735/0,3739.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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