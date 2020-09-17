Межбанк закрылся ростом курса доллара

В четверг, 17 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,02/28,04, к закрытию котировки составили 28,13/28,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,02, максимальные – 28,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,04, максимальные – 28,15.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9851/33,0058, к закрытию котировки составили 33,2159/33,2395.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3724/0,3728, к закрытию котировки составили 0,3735/0,3739.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.