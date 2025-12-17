Сенат США одобрил рекордный военный бюджет на $901 млрд: предусматривает $800 млн для Украины

Верхняя палата Конгресса США окончательно одобрила законопроект о военном бюджете на 2026 финансовый год

Фото: EPA

Верхняя палата (Сенат) Конгресса США в среду окончательно одобрила законопроект о военном бюджете на 2026 финансовый год (2026-2027 годы). Об этом сообщает ряд западных изданий, в частности The New York Times, Reuters, Politico, CNN.

Сенат поддержал законопроект 77 голосами против 20 при активной поддержке обеих партий.

Палата представителей США одобрила этот документ на прошлой неделе. Для вступления в силу документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Законопроект предусматривает рекордные $901 млрд ежегодных военных расходов, а также повышение заработной платы военнослужащим на 3,8%, закупку военной техники и меры для повышения конкурентоспособности США относительно главных соперников – Китая и России, а также отмену санкций в отношении Сирии.

Кроме того, законопроект запретит администрации Трампа сокращать количество американских войск в Европе менее 76 000 человек и запрещает командующему войсками США в Европе отказываться от звания Верховного главнокомандующего НАТО.

Также он позволит предоставить еще $800 млн на военную помощь Украине в рамках инициативы, согласно которой американские компании оплачивают поставки оружия для украинской армии.

Закон также санкционирует Балтийскую инициативу по безопасности и предусматривает выделение $175 млн на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Документ не переименовывает Министерство обороны на министерство войны, как этого хотела администрация Трампа.

Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, составил $884 млрд.