Украина направит на оборону более 30% ВВП в 2025 году. Это в 3,5 раза больше, чем Израиль

После изменений в бюджете расходы Украины на оборону и безопасность достигнут 2,6 трлн грн

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После изменений в государственный бюджет на 2025 год расходы Украины на оборону и безопасность достигнут 2,6 трлн грн. Об этом сообщила нардеп Роксолана Пидласа.

Расходы Украины на оборону в этом году достигнут 31,1% прогнозируемого ВВП, что снова делает нашу страну лидером в мире по доле расходов на этот сектор экономики.

Для сравнения, Израиль, занимающий второе место в мире по оборонному бюджету, тратит на этот сектор 8,8% своего ВВП.

Несмотря на то, что экономика Израиля значительно больше, Украина в 2024 году направила на оборону примерно на $20 млрд больше, чем Израиль.

В первом полугодии 2025 года сектор обороны и безопасности поглощал 62,5% расходов общего фонда бюджета. После изменений эта доля составит 59%, а вместе с расходами всех фондов – 66% государственного бюджета.

При этом весь оборонный ресурс Украина мобилизует самостоятельно из собственных доходов и внутренних заимствований.

Почти вся международная финансовая помощь пока направляется только на покрытие социальных и гражданских нужд. Исключением является только Великобритания, которая позволяет использовать часть помощи на оборонный сектор.

Пидласа подчеркнула, что такое ограничение со стороны партнеров выглядит сомнительным на фоне военного бюджета России, который, по оценкам, достигает $140-150 млрд в год.