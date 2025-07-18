Украина потратила 1,9 трлн грн из госбюджета за полгода: на что пошли деньги

Более 60% государственного бюджета Украины в 2025 году направили на безопасность и оборону

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За первое полугодие 2025 года расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 1,9 трлн грн, что на 331,5 млрд грн (21,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Только в июне расходы достигли 337,4 млрд грн.

Больше всего денег традиционно направили на безопасность и оборону – 1,2 трлн грн, что составляет 62,5% всех расходов. В июне эта сумма составила 187,6 млрд грн.

Что еще финансировало государство:

Оплата труда с начислениями – 734,5 млрд грн (39,2% от всех расходов). В июне – 127,2 млрд грн. По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 134,3 млрд грн (+22,4%).

Оплата товаров и услуг – 256,6 млрд грн (13,7%). В июне – 43,3 млрд грн. Часть этих денег также пошла на армию и медицину, в частности на программу государственных гарантий медобслуживания населения.

Социальное обеспечение – 313,5 млрд грн (16,7%). В июне – 47,2 млрд грн. Речь идет о пенсиях, пособиях, стипендиях, субсидиях. Минсоцполитики в целом направило на это 191,5 млрд грн.

Субсидии и трансферты предприятиям – 239 млрд грн (12,7%). В июне – 34,3 млрд грн. Деньги пошли на нужды армии и поддержку бизнеса через Фонд развития предпринимательства.

Обслуживание госдолга – 179,8 млрд грн (9,6%). В июне – 43,2 млрд грн. Расходы выросли на 47,1 млрд грн по сравнению с первым полугодием 2024 года (+35,5%).

Трансферты местным бюджетам – 102,1 млрд грн (5,4%). В июне – 29 млрд грн, что на 10,6% больше, чем в прошлом году.

Фото: Минфин