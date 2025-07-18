Україна витратила 1,9 трлн грн з держбюджету за пів року: на що пішли гроші

Понад 60% державного бюджету України у 2025 році спрямували на безпеку і оборону

Фото: Depositphotos

За перше півріччя 2025 року видатки загального фонду державного бюджету України склали 1,9 трлн грн, що на 331,5 млрд грн (21,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Лише у червні витрати сягнули 337,4 млрд грн.

Найбільше грошей традиційно спрямували на безпеку і оборону – 1,2 трлн грн, що становить 62,5% усіх видатків. У червні ця сума склала 187,6 млрд грн.

Що ще фінансувала держава:

Оплата праці з нарахуваннями – 734,5 млрд грн (39,2% від усіх витрат). У червні – 127,2 млрд грн. Порівнюючи з минулим роком, витрати зросли на 134,3 млрд грн (+22,4%).

Оплата товарів і послуг – 256,6 млрд грн (13,7%). У червні – 43,3 млрд грн. Частина цих грошей також пішла на армію та медицину, зокрема на програму державних гарантій медобслуговування населення.

Соціальне забезпечення – 313,5 млрд грн (16,7%). У червні – 47,2 млрд грн. Йдеться про пенсії, допомоги, стипендії, субсидії. Мінсоцполітики загалом спрямувало на це 191,5 млрд грн.

Субсидії та трансферти підприємствам – 239 млрд грн (12,7%). У червні – 34,3 млрд грн. Гроші пішли на потреби армії та підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва.

Обслуговування держборгу – 179,8 млрд грн (9,6%). У червні – 43,2 млрд грн. Видатки зросли на 47,1 млрд грн у порівнянні з першим півріччям 2024 року (+35,5%).

Трансферти місцевим бюджетам – 102,1 млрд грн (5,4%). У червні – 29 млрд грн, що на 10,6% більше, ніж торік.

Фото: Мінфін