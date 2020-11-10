Межбанк закрылся ростом курса доллара

Во вторник, 10 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,12/28,14, к закрытию котировки составили 28,15/28,175.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,095, максимальные – 28,15. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,115, максимальные – 28,175.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2265/33,2502, к закрытию котировки составили 33,2535/33,2831.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3672/0,3676, к закрытию котировки составили 0,3673/0,3678.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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