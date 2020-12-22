Межбанк закрылся ростом курса доллара

Во вторник, 22 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,23/28,255, к закрытию котировки составили 28,40/28,43.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,16, максимальные – 28,40. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,18, максимальные – 28,43.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,4857/34,5163, к закрытию котировки составили 34,6650/34,6988.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3739/0,3743, к закрытию котировки составили 0,3762/0,3768.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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