Межбанк закрылся ростом курса доллара

В среду, 13 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,00/28,02, к закрытию котировки составили 28,02/28,04.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,935, максимальные – 28,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,955, максимальные – 28,04.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,1684/34,1900, к закрытию котировки составили 34,0891/34,1106.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3803/0,3807, к закрытию котировки составили 0,3798/0,3803.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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