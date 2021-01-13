Межбанк закрылся ростом курса доллара
13.01.2021, 17:24
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В среду, 13 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,00/28,02, к закрытию котировки составили 28,02/28,04.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,935, максимальные – 28,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,955, максимальные – 28,04.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,1684/34,1900, к закрытию котировки составили 34,0891/34,1106.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3803/0,3807, к закрытию котировки составили 0,3798/0,3803.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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