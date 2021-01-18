Межбанк закрылся ростом курса доллара
18.01.2021, 17:20
Иллюстративное фото: pixabay.com
В понедельник, 18 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,15/28,17, к закрытию котировки составили 28,23/28,26.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,13, максимальные – 28,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,15, максимальные – 28,26.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,9714/33,9955, к закрытию котировки составили 34,0764/34,1126.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3803/0,3807, к закрытию котировки составили 0,3810/0,3815.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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