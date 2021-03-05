Межбанк закрылся ростом курса доллара

В пятницу, 5 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,70/27,72, к закрытию котировки составили 27,755/27,77.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,675, максимальные – 27,755. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,69, максимальные – 27,77.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,1015/33,1254, к закрытию котировки составили 33,0700/33,0851.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3723/0,3727, к закрытию котировки составили 0,3730/0,3733.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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