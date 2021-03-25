Межбанк закрылся ростом курса доллара

В четверг, 25 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,94/27,96, к закрытию котировки составили 27,98/28,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,94, максимальные – 28,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,955, максимальные – 28,015.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9803/33,0039, к закрытию котировки составили 33,0108/33,0344.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3665/0,3669, к закрытию котировки составили 0,3654/0,3658.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.