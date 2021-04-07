Межбанк закрылся ростом курса доллара
07.04.2021, 17:11
Иллюстративное фото: bearfotos/freepik.com
В среду, 7 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,84/27,86, к закрытию котировки составили 27,94/27,96.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,84, максимальные – 27,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,86, максимальные – 27,96.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,0460/33,0698, к закрытию котировки составили 33,2262/33,2472.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3587/0,3591, к закрытию котировки составили 0,3590/0,3593.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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