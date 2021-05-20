Межбанк закрылся ростом курса доллара
20.05.2021, 17:11
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 20 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,455/27,475, к закрытию котировки составили 27,47/27,49.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,45, максимальные – 27,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,47, максимальные – 27,49.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,4539/33,4755, к закрытию котировки составили 33,5353/33,5570.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3720/0,3724, к закрытию котировки составили 0,3732/0,3738.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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