Межбанк закрылся ростом курса доллара

Во вторник, 6 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,25/27,27, к закрытию котировки составили 27,29/27,31.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,22, максимальные – 27,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,24, максимальные – 27,31.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4029/32,4267, к закрытию котировки составили 32,2867/32,3104.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3722/0,3726, к закрытию котировки составили 0,3703/0,3707.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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