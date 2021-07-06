Межбанк закрылся ростом курса доллара
06.07.2021, 17:07
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во вторник, 6 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,25/27,27, к закрытию котировки составили 27,29/27,31.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,22, максимальные – 27,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,24, максимальные – 27,31.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,4029/32,4267, к закрытию котировки составили 32,2867/32,3104.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3722/0,3726, к закрытию котировки составили 0,3703/0,3707.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии