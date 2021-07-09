Межбанк закрылся ростом курса доллара

В пятницу, 9 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,28/27,30, к закрытию котировки составили 27,30/27,33.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,28, максимальные – 27,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,30, максимальные – 27,34.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,2613/32,2849, к закрытию котировки составили 32,3887/32,4243.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3652/0,3656, к закрытию котировки составили 0,3669/0,3674.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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