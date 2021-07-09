Межбанк закрылся ростом курса доллара
09.07.2021, 17:14
Иллюстративное фото: pixabay.com
В пятницу, 9 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,28/27,30, к закрытию котировки составили 27,30/27,33.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,28, максимальные – 27,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,30, максимальные – 27,34.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,2613/32,2849, к закрытию котировки составили 32,3887/32,4243.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3652/0,3656, к закрытию котировки составили 0,3669/0,3674.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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