Межбанк закрылся ростом курса доллара
02.08.2021, 17:12
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В понедельник, 2 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,81/26,83, к закрытию котировки составили 26,85/26,87.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,81, максимальные – 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,83, максимальные – 26,88.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,8583/31,8794, к закрытию котировки составили 31,9004/31,9215.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3665/0,3669, к закрытию котировки составили 0,3685/0,3689.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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