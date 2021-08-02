Межбанк закрылся ростом курса доллара

В понедельник, 2 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,81/26,83, к закрытию котировки составили 26,85/26,87.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,81, максимальные – 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,83, максимальные – 26,88.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8583/31,8794, к закрытию котировки составили 31,9004/31,9215.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3665/0,3669, к закрытию котировки составили 0,3685/0,3689.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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