Межбанк закрылся ростом курса доллара
19.08.2021, 17:30
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 19 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,60/26,62, к закрытию котировки составили 26,65/26,67.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,60, максимальные – 26,655. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,62, максимальные – 26,675.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,0688/31,0868, к закрытию котировки составили 31,1805/31,2039.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3590/0,3594, к закрытию котировки составили 0,3591/0,3594.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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