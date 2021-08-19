Межбанк закрылся ростом курса доллара

В четверг, 19 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,60/26,62, к закрытию котировки составили 26,65/26,67.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,60, максимальные – 26,655. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,62, максимальные – 26,675.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,0688/31,0868, к закрытию котировки составили 31,1805/31,2039.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3590/0,3594, к закрытию котировки составили 0,3591/0,3594.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.