Межбанк закрылся ростом курса доллара

Во вторник, 31 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,85/26,87, к закрытию котировки составили 26,92/26,94.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,85, максимальные – 26,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,87, максимальные – 26,95.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,7474/31,7710, к закрытию котировки составили 31,8167/31,8403.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3660/0,3664, к закрытию котировки составили 0,3671/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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