Межбанк закрылся ростом курса доллара

В четверг, 23 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,555/26,575, к закрытию котировки составили 26,62/26,64.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,49, максимальные – 26,62. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,51, максимальные – 26,64.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,1065/31,1299, к закрытию котировки составили 31,2465/31,2700.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3646/0,3650, к закрытию котировки составили 0,3661/0,3665.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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