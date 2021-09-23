Межбанк закрылся ростом курса доллара
23.09.2021, 17:19
Иллюстративное фото: pixabay.com
В четверг, 23 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,555/26,575, к закрытию котировки составили 26,62/26,64.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,49, максимальные – 26,62. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,51, максимальные – 26,64.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,1065/31,1299, к закрытию котировки составили 31,2465/31,2700.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3646/0,3650, к закрытию котировки составили 0,3661/0,3665.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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