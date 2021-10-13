Межбанк закрылся ростом курса доллара

В среду, 13 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,34 / 26,36, к закрытию котировки составили 26,37/26,395.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,33, максимальные – 26,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,35, максимальные – 26,395.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4227/30,4458, к закрытию котировки составили 30,4995/30,5284.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3666/0,3671, к закрытию котировки составили 0,3664/0,3671.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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