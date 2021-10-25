Межбанк закрылся ростом курса доллара
25.10.2021, 17:26
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 25 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,25 / 26,27, к закрытию котировки составили 26,43 / 26,45.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,25, максимальные – 26,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,27, максимальные – 26,45.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,5707/30,5914, к закрытию котировки составили 30,6825/30,7058.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3724/0,3728, к закрытию котировки составили 0,3782/0,3786.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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