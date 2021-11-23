Межбанк закрылся ростом курса доллара
23.11.2021, 17:05
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 23 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,79/26,81, к закрытию котировки составили 26,85/26,87.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные – 26,895. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,81, максимальные – 26,915.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,1307/30,1505, к закрытию котировки составили 30,2035/30,2260.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3582/0,3586, к закрытию котировки составили 0,3584/0,3588.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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