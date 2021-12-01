Межбанк закрылся ростом курса доллара
01.12.2021, 17:07
Фото: pixabay.com
В среду, 1 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,16/27,18, к закрытию котировки составили 27,325/27,345.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,16, максимальные – 27,325. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,18, максимальные – 27,345.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,7994/30,8221, к закрытию котировки составили 31,0166/31,0393.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3672/0,3676, к закрытию котировки составили 0,3699/0,3703.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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