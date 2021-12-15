Межбанк закрылся ростом курса доллара
15.12.2021, 17:11
Фото: freepik.com
В среду, 15 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,12/27,14, к закрытию котировки составили 27,165/27,185.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,12, максимальные – 27,235. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,14, максимальные – 27,255.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,5479/30,5704, к закрытию котировки составили 30,5877/30,6048.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3670/0,3674, к закрытию котировки составили 0,3674/0,3680.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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