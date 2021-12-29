Межбанк закрылся ростом курса доллара

В среду, 29 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,17/27,19, к закрытию котировки составили 27,215/27,235.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,17, максимальные – 27,225. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,19, максимальные – 27,245.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6966/30,7192, к закрытию котировки составили 30,8808/30,9008.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3688/0,3692, к закрытию котировки составили 0,3677/0,3681.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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