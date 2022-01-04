Межбанк закрылся ростом курса доллара

Во вторник, 4 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,35/27,37, к закрытию котировки составили 27,395/27,415.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,28, максимальные – 27,395. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,30, максимальные – 27,415.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8726/30,8952, к закрытию котировки составили 30,9125/30,9350.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3658/0,3662, к закрытию котировки составили 0,3630/0,3634.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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