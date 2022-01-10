Межбанк закрылся ростом курса доллара

В понедельник, 10 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,49/27,51, к закрытию котировки составили 27,51/27,53.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,48, максимальные – 27,515. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,50, максимальные – 27,535.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,1461/31,1578, к закрытию котировки составили 31,0725/31,0923.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3663/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3656/0,3660.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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