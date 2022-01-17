Межбанк закрылся ростом курса доллара

В понедельник, 17 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,05/28,07, к закрытию котировки составили 28,265/28,285.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,05, максимальные – 28,265. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,07, максимальные – 28,285.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,0471/32,0699, к закрытию котировки составили 32,2531/32,2760.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3677/0,3681, к закрытию котировки составили 0,3704/0,3708.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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