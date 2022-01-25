Межбанк закрылся ростом курса доллара

Во вторник, 25 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,62/28,64, к закрытию котировки составили 28,71/28,73.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,61, максимальные – 28,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,63, максимальные – 28,76.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3463/32,3689, к закрытию котировки составили 32,3733/32,3959.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3631/0,3635, к закрытию котировки составили 0,3623/0,3627.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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