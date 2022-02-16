Межбанк закрылся ростом курса доллара

В среду, 16 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,08/28,10, к закрытию котировки составили 28,15/28,17.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,07, максимальные – 28,15. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,09, максимальные – 28,17.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,9466/31,9637, к закрытию котировки составили 31,9981/32,0095.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3742/0,3748, к закрытию котировки составили 0,3741/0,3745.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

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Анна Ишутина

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