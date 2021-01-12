Межбанк закрылся ростом курса гривни

Во вторник, 12 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,07/28,09, к закрытию котировки составили 28,03/28,05.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,03, максимальные – 28,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,05, максимальные – 28,09.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,1443/34,1686, к закрытию котировки составили 34,0564/34,0807.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3780/0,3785, к закрытию котировки составили 0,3787/0,3792.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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