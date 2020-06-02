Межбанк закрылся ростом курсов доллара и евро

Во вторник, 2 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,78/26,80, к закрытию котировки составили 26,79/26,81.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,78, максимальные – 26,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные – 26,82.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7740/29,7962, к закрытию котировки составили 29,9646/29,9843.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3883/0,3889, к закрытию котировки составили 0,3892/0,3897.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"