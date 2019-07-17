Межбанк закрылся снижением гривни

В среду, 17 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,80/25,84, к закрытию котировки составили 25,87/25,89.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,80, максимальные – 25,89. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,835, максимальные – 25,93.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,9063/28,9485, к закрытию котировки составили 29,0261/29,0485.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4092/0,4101, к закрытию котировки составили 0,4115/0,4119.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"