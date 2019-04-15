Межбанк закрылся снижением курса доллара

В понедельник, 15 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,73/26,78, к закрытию котировки составили 26,71/26,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные – 26,81. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные – 26,845.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2343/30,2908, к закрытию котировки составили 30,1876/30,2215.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4148/0,4159, к закрытию котировки составили 0,4153/0,4160.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"