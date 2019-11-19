Межбанк закрылся снижением курса доллара

Во вторник, 19 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,21/24,24, к закрытию котировки составили 24,14/24,17.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,14, максимальные – 24,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,17, максимальные – 24,24.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,8028/26,8264, к закрытию котировки составили 26,7302/26,7634.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3792/0,3798, к закрытию котировки составили 0,3781/0,3789.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"