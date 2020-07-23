Межбанк закрылся снижением курса доллара

В четверг, 23 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,86/27,88, к закрытию котировки составили 27,78/27,81.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,78, максимальные – 27,89. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,81, максимальные – 27,91.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,298/32,3184, к закрытию котировки составили 32,1859/32,2178.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3925/0,3929, к закрытию котировки составили 0,3889/0,3895.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

Александра Шмыкова

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