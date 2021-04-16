Межбанк закрылся снижением курса доллара
16.04.2021, 17:15
Иллюстративное фото: pixabay.com
В пятницу, 16 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,99/28,01, к закрытию котировки составили 27,985/28,00.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,955, максимальные – 27,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,97, максимальные – 28,01.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,4788/33,5027, к закрытию котировки составили 33,5204/33,5328.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3686/0,3690, к закрытию котировки составили 0,3686/0,3689.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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