Межбанк закрылся снижением курса доллара

В пятницу, 16 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,99/28,01, к закрытию котировки составили 27,985/28,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,955, максимальные – 27,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,97, максимальные – 28,01.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4788/33,5027, к закрытию котировки составили 33,5204/33,5328.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3686/0,3690, к закрытию котировки составили 0,3686/0,3689.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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