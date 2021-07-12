Межбанк закрылся снижением курса доллара

В понедельник, 12 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,29/27,31, к закрытию котировки составили 27,28/27,30.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,26, максимальные – 27,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,28, максимальные – 27,32.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3713/32,3951, к закрытию котировки составили 32,3622/32,3832.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3663/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3658/0,3662.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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