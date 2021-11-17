Межбанк закрылся снижением курса доллара

В среду, 17 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,52/26,54, к закрытию котировки составили 26,51/26,53.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные – 26,53. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные – 26,55.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9729/29,9928, к закрытию котировки составили 30,0418/30,0618.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3647/0,3651, к закрытию котировки составили 0,3660/0,3664.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.