Межбанк закрылся снижением курсов доллара и евро

В пятницу, 22 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,19/28,21, к закрытию котировки составили 28,14/28,16.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,135, максимальные – 28,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,155, максимальные – 28,21.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,2649/34,2892, к закрытию котировки составили 34,2520/34,2763.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3784/0,3788, к закрытию котировки составили 0,3761/0,3766.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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