Межбанк закрылся заметным падением доллара

В пятницу, 24 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,44/26,47, к закрытию котировки составили 26,30/26,34.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,30, максимальные – 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,34, максимальные – 26,52.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,5883/29,6331, к закрытию котировки составили 29,4454/29,4876.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4086/0,4095, к закрытию котировки составили 0,4075/0,4083.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"