Межбанк закрылся подорожанием доллара

Во вторник, 28 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,32/26,34, к закрытию котировки составили 26,49/26,525.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные – 26,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,34, максимальные – 26,525.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4362/29,4586, к закрытию котировки составили 29,6529/29,6814.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4080/0,4088, к закрытию котировки составили 0,4097/0,4104.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"