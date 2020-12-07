Межбанк закрылся падением курса доллара
07.12.2020, 17:06
Иллюстративное фото: pixabay.com
В понедельник, 7 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,27/28,29, к закрытию котировки составили 28,11/28,13.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,11, максимальные – 28,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,13, максимальные – 28,29.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,2575/34,2818, к закрытию котировки составили 34,1536/34,1751.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3811/0,3815, к закрытию котировки составили 0,3820/0,3825.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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