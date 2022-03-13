Межбанковский валютный рынок начал возобновлять работу – НБУ

Украинские банки возобновили сделки на валютном рынке, сообщил в воскресенье Национальный банк. Эти объемы пока очень маленькие – около $10 млн в день в эквиваленте, но НБУ считает это важным шагом к налаживанию рыночных механизмов в условиях войны.

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"Несмотря на продолжающуюся войну, Национальный банк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали именно между собой. Курсы, по которым Национальный банк осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на их фиксацию, создают определенное пространство, в пределах которого могут работать рыночные механизмы", – сказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.

24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривни и приостановил работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Чуть позже НБУ разрешил проведение между банками операций на условиях "своп", а с 1 марта были разрешены операции по обмену иностранной валюты между банками в пределах 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов. Сюда входят доллар, евро, иена, фунт стерлингов и другие конвертируемые валюты, широко используемые для осуществления платежей по международным операциям, а также валюты стран-членов Европейского союза.

Официальный курс гривни к доллару – 29,25 грн/$, к евро – 33,17 грн/евро.

Андрей Водяный

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