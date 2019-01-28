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28.01.2019, 10:12

Меньше банков стали нарушать нормативы НБУ

Меньше банков стали нарушать нормативы НБУ

По состоянию на 1 января нормативы Нацбанка нарушал 21 банк. Лидерами по нарушениям стали Вернум Банк и Проминвестбанк

Из 77 платежеспособных банков по состоянию на 1 января 2019-го хотя бы один норматив Национального банка (НБУ) нарушал 21 банк, пишет FinClub.

За месяц список нарушителей покинули банки Пивденный и Клиринговый дом.

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Мисто Банк и Банк Кредит Днепр перестали нарушать норматив адекватности регулятивного капитала (Н2). Его выполняли все банки.

Регулятивный капитал (норматив Н1) составил меньше требуемых 200 млн грн только у Вернум Банка (82,231 млн грн), который инициировал процедуру отказа от банковской лицензии.

Вернум Банк также единственный нарушал норматив мгновенной ликвидности (Н4), норматив текущей ликвидности (Н5) и норматив краткосрочной ликвидности (Н6).

10 банков нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%: Сбербанк (28,63%), Банк Кредит Днепр (28,70%), Мисто Банк (29,86%), Укрэксимбанк (31,18%), Укрсоцбанк (33,17%), Альфа-Банк (33,46%), Индустриалбанк (49,06%), Аккордбанк (49,17%), Первый инвестиционный банк (99,37%), Проминвестбанк (102,47%). Список нарушителей покинул банк Пивденный.

Норматив больших кредитных рисков (Н8) выполняли все.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 11 банков (14 - месяцем ранее). Это - банки Украинский капитал (27,18%), Полтава-банк (27,96%), Поликомбанк (35,07%), Асвио Банк (37,54%), Аккордбанк (49,74%), Юнекс Банк (81,85%), Вернум Банк (81,98%), ПУМБ (83,16%), Первый инвестиционный банк (136,61%), Банк инвестиций и сбережений (162,19%), Мегабанк (244,9%). Список нарушителей этого норматива покинули Клиринговый дом, Банк Кредит Днепр и Мисто Банк.

Норматива инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) придерживались все банки, как и норматива общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) нарушали 5 банков -  Индустриалбанк, Банк Кредит Днепр, Ощадбанк, Проминвестбанк, ПриватБанк. Альфа-Банк покинул список.

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Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) нарушали два банка - Проминвест и Вернум Банк. Укрэксимбанк перестал его нарушать.

Лидерам по нарушенным нормативам стали Вернум Банк (6) и Проминвестбанк (3). Остальные банки-нарушители не выполняли один-два норматива, заключает издание.

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Теги: нацбанк, НБУ, банки, нормативы НБУ
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