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16.10.2018, 16:31

Мгновенные платежи выживают пластик - НБУ

Мгновенные платежи выживают пластик - НБУ

Украина переходит на новый стандарт обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями

Внедрение в Украине системы мгновенных платежей может снизить интерес к перечислению средств между платежными карточками. Такое мнение высказала директор департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) Наталия Лапко, сообщает BIN.ua.

"Сейчас мы переходим на стандарт ISO 20022, являющийся основой для мгновенных платежей, и на стандарт IBAN (от international bank account number), позволяющий указывать один реквизит, как указывается во всем мире... Мы к этому идем, впереди много изменений, и карточка, которая сейчас является платежным инструментом, скоро может стать не таким прогрессивным инструментом, перевод со счета на счет может ее выжить", - сказала Лапко.

По ее словам, стандарт ISO 20022 предполагает возможность отслеживать прохождение платежа на каждом его этапе.

Проект по переводу украинской платежной инфраструктуры на международный стандарт ISO 20022 НБУ запустил в конце 2016 года. По плану проекта, окончательный переход запланирован на октябрь 2019 года.

 

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Теги: безналичные расчеты, НБУ, банки
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