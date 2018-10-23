Минфин не собирается объединять госбанки

Это связано со спецификой работы каждого украинского государственного банка

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Министерство финансов Украины не рассматривает инициативу по объединению государственных банков. Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Гелетий, сообщает пресс-служба Минфина.

По его словам, каждый банк развивается индивидуально и сконцентрирован на реализации собственных стратегий, обеспечении надлежащего уровня прибыльности.

"На начальном уровне подготовки обновленных основ стратегического реформирования государственного банковского сектора мы провели анализ и его результаты показали, что объединение госбанков не является уместным. Каждый банк имеет свою специализацию, которая может быть развита в средне- и долгосрочной перспективах. И хотя мы видим определенные пересечения в сферах деятельности банков и в сегментах бизнес-моделей, все же, у них есть свои отличия в части специализации", - сказал Гелетий.

Напомним, в сентябре первый замглавы Нацбанка Украины Катерина Рожкова заявила, что государственные банки не предоставляют прозрачной отчетности об инвестициях, которые вкладывает в них государство.

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