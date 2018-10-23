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23.10.2018, 13:01

Минфин не собирается объединять госбанки

Минфин не собирается объединять госбанки

Это связано со спецификой работы каждого украинского государственного банка

Министерство финансов Украины не рассматривает инициативу по объединению государственных банков. Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Гелетий, сообщает пресс-служба Минфина.

По его словам, каждый банк развивается индивидуально и сконцентрирован на реализации собственных стратегий, обеспечении надлежащего уровня прибыльности.

"На начальном уровне подготовки обновленных основ стратегического реформирования государственного банковского сектора мы провели анализ и его результаты показали, что объединение госбанков не является уместным. Каждый банк имеет свою специализацию, которая может быть развита в средне- и долгосрочной перспективах. И хотя мы видим определенные пересечения в сферах деятельности банков и в сегментах бизнес-моделей, все же, у них есть свои отличия в части специализации", - сказал Гелетий.

Напомним, в сентябре первый замглавы Нацбанка Украины Катерина Рожкова заявила, что государственные банки не предоставляют прозрачной отчетности об инвестициях, которые вкладывает в них государство.

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Теги: банки, Минфин, госбанки
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